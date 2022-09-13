13 Сентября 2022
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Политика За рубежом
Президент Франции Эммануэль Макрон (2017) | Фото: marieclaire.ru

Франция инициирует заседание Совбеза ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе

Франция инициирует заседание Совбеза ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе

Франция созовет заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации на границе Армении и Азербайджана, сообщают во вторник французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

"Франция вынесет ситуацию на обсуждение СБ ООН, в котором она сейчас председательствует", - приводят французские СМИ заявление канцелярии французского президента, его цитирует "Интерфакс".

Правительство Армении, напомним, обратилось к России в связи с боевыми столкновениями на границе с Азербайджаном. Кроме того, Ереван также сделал подобные запросы в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и в Совет безопасности ООН. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной роли ОДКБ в деэскалации обстановки на границе Армении и Азербайджана.

"Ведется работа, не хотел бы ничего анонсировать", - сказал он.

Также Песков сообщил, что Путин прошлой ночью провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Теги: Франция, Совбез ООН, заседание, Армения, Азербайджан



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