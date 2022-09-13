13 Сентября 2022
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Тимур Бекмансуров (2021) | Фото: vk.com/id670600029

В суде по делу Бекмансурова допросили иностранных студентов ПГНИУ и уборщицу вуза

В Пермском краевом суде продолжается рассмотрение по существу дела о массовой стрельбе в ПГНИУ. Начиная с 5 сентября и по сей день идут допросы потерпевших.

Как сообщает "РБК-Пермь", в рамках сегодняшнего заседания были допрошены иностранные студенты вуза, а также уборщица Надежда Максимова.

Студент из Ирака Абдулла Обаид допрашивался в суде с помощью переводчика. Он заявил, что получил ранение во время того, как пытался помочь раненой девушке. Также с помощью переводчик заслушали группу студентов из Туркменистана.

Уборщица сообщила, что даже не видела стрелка, слышала только хлопки. В этот момент она работала в седьмом корпусе. Когда поднялась паника и студенты начали прыгать из окон, она выпрыгнула следом за ними.

Также суд заслушал показания студента из Ирака Ашрапа Разука, который не явился на заседание и остался в Ираке.

Напомним, 20 сентября 2021 года пермский студент Тимур Бекмансуров в помещении Пермского государственного национального исследовательского университета и на прилегающей к нему территории с целью массового убийства произвел из ружья множественные прицельные выстрелы с близкого расстояния в направлении людей. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Бекмансурова обезвредил прибывший на место инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по Перми, в которого Бекмансуров также произвел выстрел. Благодаря своевременной реакции мужчина остался жив. Кроме того, в результате своих действий, как считает следствие, Бекмансуров умышленно повредил имущество вуза и граждан на общую сумму свыше 370 тыс. руб.

Теги: Тимур Бекмансуров, стрельба, суд, ПГНИУ



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