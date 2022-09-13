Мэрия Челябинска возместила подростку моральный вред за травму на обледенелой дороге

Администрация Челябинска возместила 17-летней девушки моральный вред в размере 450 тыс. рублей за травму, полученную на обледенелой дороге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В феврале прошлого года девочка при переходе дороги рядом со зданием гимназии поскользнулась и упала на проезжую часть. У нее был диагностирован закрытый перелом голени со смещением. Она перенесла несколько операций, в настоящее время устанавливается инвалидность.

Подросток упал из-за ненадлежащей обработки улицы противогололедными материалами.

Прокурор обратился в суд с требованием взыскать с городской мэрии в пользу законного представителя несовершеннолетней компенсации морального вреда в связи с полученной травмой. Суд требования удовлетворил.