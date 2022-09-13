Уполномоченная по правам человека в России посетит столицу Урала

В начале октября в Екатеринбург прибудет уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, сообщают СМИ. Омбудсмен посетит праздничное мероприятие, посвященное 25-летию первого в стране регионального аппарата уполномоченного по правам человека.

Помимо этого Москалькова планирует принять участие в VIII Уральском форуме конституционалистов и нескольких круглых столах. Тема одного из них - "Роль уполномоченных по правам человека в защите конституционных прав граждан".

Ожидается, что в Екатеринбург на торжество приедут омбудсмены со всей страны.