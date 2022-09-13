13 Сентября 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Флаг Украины (2022) | Фото: Артем Ковалев / Wikimedia

Арестович: Всех вступивших в гражданство РФ ждет расправа

Советник офиса Владимира Зеленского и главный военный спикер киевского режима Алексей Арестович заявил, что все жители Украины, вступившие в гражданство РФ, подпадут под уголовное преследование.

Он заявил, что "Украина изменилась" и пощады уже не будет. В том числе все приехавшие учителя сядут в тюрьму. Избежать расправы смогут лишь те, кого якобы "заставили" получить российский паспорт. При этом он намекнул, что некоторых могут просто убить без суда и следствия некие "партизаны".

Вице-премьер Ирина Верещук также заявила, что все российские учителя подлежат суду, но не подлежат обмену, потому что они не военнопленные, а Женевские конвенции предусматривают только обмен военнопленных. Репрессии ждут и украинских учителей, которые согласились учить по российской программе.

Ранее Верещук говорила, что местным жителям не грозит ответственность за получение российского гражданства, если нет подозрений в их "коллаборационизме". "За факт наличия паспорта сам по себе ответственности нет", - сказала она.

Ответственность предусмотрена для госслужащих или за публичные призывы становиться гражданами России. Последнее касается всех.

Следственный комитет РФ подтвердил задержание педагогов в Харьковской области, но не сообщил, были ли это российские учителя или из числа местного населения. Минпросвещения РФ уточнило, что все учителя из России, преподававшие на занятых территориях Украины, сейчас находятся там, где ситуацию контролируют российские военные, а заявления о задержании украинскими силовиками российских учителей в Харьковской области не соответствуют действительности.

Военкор Александр Коц отмечает, что эта тема специально раздувается Киевом, "чтобы надавить на педагогов Херсонщины и Запорожья".

Теги: Украина, учителя, гражданство



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