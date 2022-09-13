13 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
Многодетная семья (2022) | Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Фонд святой Екатерины помог многодетной семье впервые в жизни обрести свой дом

Многодетная мама и учительница из небольшого городка Свердловской области Елена Стасенко сегодня празднует новоселье. После многолетнего проживания в небольшой служебной смогла поселиться в огромной квартире в Екатеринбурге. Такое удивительное событие стало возможным благодаря помощи фонда святой Екатерины, который и приобрел жилье.

Кухня(2022)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Елена Стасенко одна воспитывает шестерых детей. Одна из девочек появилась на свет раньше времени, врачебные прогнозы были неутешительны, но сейчас Ксения уже первоклассница.

«Ксения не видит, но сейчас у нее есть возможность учиться в специализированной школе, где ей будет комфортно. В Свердловской области такая школа есть только здесь, поэтому я очень рада», — поделилась радостными эмоциями Елена.

Старшие сыновья успешно сдали экзамены и учатся на бюджетной основе. «Сейчас у меня есть возможность уйти на фриланс. Я занимаюсь онлайн-репетиторством, ученики есть и в Москве, и в Южно-Сахалинске. Иногда из-за разницы часовых поясов работаю до двух ночи, но теперь я буду делать это еще с большим удовольствием», — говорит Елена.

Многодетная семья(2022)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

О ситуации семьи Стасенко учредители Фонда святой Екатерины узнали в марте этого года. Было принято решение подобрать удобный для семьи район и квартиру.

«Спасибо за то, что даете возможность жить. Эта квартира — наш тыл. Когда у человека есть свой дом, все остальное складывается проще. Сегодня мы обрели этот дом и теперь не будем бояться, что нас могут выселить. Я могу и спокойно работать, и заниматься детьми», — поблагодарила Елена фонд святой Екатерины.

Татьяна Прусевич(2022)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

«Внимание Фонда святой Екатерины в первую очередь обращено на помощь многодетным семьям. И было принято решение поддержать эту семью. Сейчас Елена может немного забыть о бытовых проблемах и сконцентрироваться на более важных вещах — образовании, здоровье детей», — говорит заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Теги: фонд святой екатерины, многодетная семья, татьяна прусевич, квартира



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