Фонд святой Екатерины помог многодетной семье впервые в жизни обрести свой дом

Многодетная мама и учительница из небольшого городка Свердловской области Елена Стасенко сегодня празднует новоселье. После многолетнего проживания в небольшой служебной смогла поселиться в огромной квартире в Екатеринбурге. Такое удивительное событие стало возможным благодаря помощи фонда святой Екатерины, который и приобрел жилье.

Елена Стасенко одна воспитывает шестерых детей. Одна из девочек появилась на свет раньше времени, врачебные прогнозы были неутешительны, но сейчас Ксения уже первоклассница.

«Ксения не видит, но сейчас у нее есть возможность учиться в специализированной школе, где ей будет комфортно. В Свердловской области такая школа есть только здесь, поэтому я очень рада», — поделилась радостными эмоциями Елена.

Старшие сыновья успешно сдали экзамены и учатся на бюджетной основе. «Сейчас у меня есть возможность уйти на фриланс. Я занимаюсь онлайн-репетиторством, ученики есть и в Москве, и в Южно-Сахалинске. Иногда из-за разницы часовых поясов работаю до двух ночи, но теперь я буду делать это еще с большим удовольствием», — говорит Елена.

О ситуации семьи Стасенко учредители Фонда святой Екатерины узнали в марте этого года. Было принято решение подобрать удобный для семьи район и квартиру.

«Спасибо за то, что даете возможность жить. Эта квартира — наш тыл. Когда у человека есть свой дом, все остальное складывается проще. Сегодня мы обрели этот дом и теперь не будем бояться, что нас могут выселить. Я могу и спокойно работать, и заниматься детьми», — поблагодарила Елена фонд святой Екатерины.

«Внимание Фонда святой Екатерины в первую очередь обращено на помощь многодетным семьям. И было принято решение поддержать эту семью. Сейчас Елена может немного забыть о бытовых проблемах и сконцентрироваться на более важных вещах — образовании, здоровье детей», — говорит заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.