13 Сентября 2022
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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков: В настоящий момент речь о мобилизации в России не идет

Речи о мобилизации в России на фоне специальной военной операции по защите республик Донбасса не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент - нет, об этом речь не идет", - цитирует его ТАСС.

Так Песков прокомментировал слова депутата от "Единой России" Михаила Шеремета о необходимости "полной мобилизации".

Отметим, 12 сентября в Госдуму был внесен законопроект, предоставляющий родителям трех и более детей возможность поступить в мобилизационный резерв.

Теги: песков, мобилизация



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