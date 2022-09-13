13 Сентября 2022
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Армия и ВПК За рубежом
спецоперация, Украина, армия, военные (2022) | Фото: Александр Река /ТАСС

В результате ударов ВКС России киевский режим потерял 800 человек убитыми и ранеными

Высокоточными ударами ВКС поражены пункты временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районах Славянска и Константиновки, 115-й механизированной бригады в районе Артёмовска, 53-й механизированной бригады в районе Курдюмовки, сообщает Минобороны РФ.

Поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты в районе Березнеговатого, 57-й мотопехотной бригады (Мураховки Николаевской области), 128-й горно-штурмовой бригады (Балабино Запорожской области), а также 14-й механизированной бригады (Харьков).

В результате потери украинских военнослужащих и иностранных боевиков за сутки превысили 800 человек убитыми и ранеными.

Теги: Минобороны РФ, ВКС России



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