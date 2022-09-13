13 Сентября 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
проблесковый маячок, полиция, гибдд (2018) | Фото:Накануне.RU

В Тюмени автомобиль сбил школьника и скрылся с места ДТП

В Тюмени автомобиль "Шевроле" сбил 11-летнего школьника на пешеходном переходе на ул.Мелиораторов, 10, сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции региона.

Сразу после ДТП мужчина скрылся.

"Водитель иномарки сначала остановился, к нему подошли очевидцы наезда, стали говорить, что ребенку нужно помочь, вместо помощи мужчина уехал с места ДТП. Благодаря свидетелям сотрудники ГИБДД уже нашли автомобиль в одном из дворов, на нем имеется вмятина. Водителя задержали. Он поясняет, что мальчик отказался от помощи и уехал на автобусе", - сообщает ГИБДД.

В то же время в ведомстве опровергают показания водителя, уточнив, что ребенка увезли в больницу на "скорой". Диагноз уточняется.

Теги: школьник, ДТП, водитель



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