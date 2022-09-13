Песков ответил на вопрос о возможной роли ОДКБ в деэскалации обстановки на армяно-азербайджанской границе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной роли ОДКБ в деэскалации обстановки на границе Армении и Азербайджана.

"Ведется работа, не хотел бы ничего анонсировать", - сказал он.

Также Песков сообщил, что Путин прошлой ночью провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Пресс-секретарь добавил, что ведется интенсивная работа на экспертном уровне по деэскалации на границе Еревана и Баку, Кремль будет сообщать по мере получения результатов, передает РИА Новости.

Правительство Армении, напомним, обратилось к России в связи с боевыми столкновениями на границе с Азербайджаном. Кроме того, Ереван также сделал подобные запросы в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и в Совет безопасности ООН.

В Софведе ранее заявили, что перемирия Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора Путина и Пашиняна и работы МИД.