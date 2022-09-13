В Челябинске из-за жалобы приостановили аукцион на строительство ФОКа по тхэквондо за 130 млн рублей

УФАС приостановило аукцион на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по тхэквондо в Челябинске с начальной ценой контракта в 131,4 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Жалоба поступила от компании "МД-Консалтинг" из Тольятти. По мнению заявителя, заказчик установил неправомерные требования к составу заявки в части предоставления лицензии. В связи с этим организация просит рассмотреть жалобу и обязать заказчика привести документацию о закупке в соответствие с действующим законодательством.

Рассмотрение жалобы назначено на 16 сентября.

Напомним, сегодня должны были подвести итоги аукциона.

Площадка под строительство ФОКа находится в границах проспекта Победы, улицы Молодогвардейцев и Комсомольского проспекта в Курчатовском районе. Здание будет разноэтажным высотой от двух до трех этажей. Строительство объекта планируется завершить до 15 октября 2023 года.