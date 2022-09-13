13 Сентября 2022
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ДТП в Полевском с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля (2022) | Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

ДТП с автобусом и грузовиком в Полевском устроил водитель с 21-летним стажем

В свердловском управлении ГИБДД рассказали новые подробности аварии с участием грузовика и пассажирского автобуса в городе Полевской.

Напомним, ДТП произошло сегодня днем на перекрестке улиц Штанговая и Советская. Водитель грузовика "Вольво" при подъезде к перекрестку, где главная дорога меняет направление, не уступил дорогу маршрутному автобусу ПАЗ и произошло столкновение. В результате пострадали водитель автобуса, кондуктор и два пассажира, в том числе 17-летняя девушка.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, шофер грузового автомобиля в аварии не пострадал. Автоинспекторы установили, что 39-летний водитель "Вольво", житель Волгоградской области, направлялся в служебную командировку. Он имеет стаж управления транспортными средствами 21 год, к административной ответственности привлекался два раза.

ДТП в Полевском с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля(2022)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сам мужчина пояснил полицейским, что, подъезжая к перекрестку, включил указатель поворота налево и начал совершать маневр. В последний момент справа от себя он увидел приближающийся автобус, применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Как установили в ГИБДД, автобус перевозил пассажиров по маршруту №12 "Полевской – Зеленый Бор". В момент аварии в салоне находилось четыре человека.

По итогам освидетельствования водителей на опьянение оба оказались трезвы.​ На шофера грузовика составлены административные протоколы. По факту ДТП ​проводится проверка.

ДТП в Полевском с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля(2022)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Теги: автобус, грузовик, Полевской, ГИБДД



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