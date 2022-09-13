13 Сентября 2022
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Общество В России
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Суд в Москве конфисковал шесть квартир дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой

Мосгорсуд в феврале 2021 года конфисковал шесть квартир дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Об этом сообщил замминистра юстиции Узбекистана Музраф Икрамов.

По его словам, доход от реализации имущества будет поровну поделен между Узбекистаном и Россией.

Икрамов также сообщил, что суд в Швейцарии рассматривает дело об изъятии $350 млн активов Каримовой в пользу Узбекистана, передает ТАСС.

Напомним, Каримова в 2015 году была приговорена к пяти годам заключения по обвинению в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов. 2017 года она была приговорена к 10 годам лишения свободы. Но в 2018 году суд заменил наказание Каримовой на ограничение свободы на 5 лет. В 2020 году ее вновь признали виновной по делу о вымогательстве и хищениях и добавили еще 13 лет и 4 месяца тюрьмы.

Общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти 2 млрд долларов. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на более чем 1,5 млрд долларов.

В России узбекские следователи нашли активы на шесть миллионов долларов, пентхаус в жилом комплексе "Камелот", особняк в массиве "Рублевка" и восемь квартир в Москве, гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок в Ялте общей стоимостью более двух миллионов долларов.

Теги: Гульнара Каримова, квартиры, Москва



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