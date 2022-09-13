Замглавы МИД стал послом России в Китае
Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов назначен послом России в Китае.
Указ Владимира Путина об этом опубликован на портале правовой информации.
Дата назначения не уточняется.
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Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов назначен послом России в Китае.
Указ Владимира Путина об этом опубликован на портале правовой информации.
Дата назначения не уточняется.
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС