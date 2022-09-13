13 Сентября 2022
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Общество Санкт-Петербург
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Петербург окажется беззащитен перед новой вспышкой коронавируса

На фоне низкого уровня иммунизации и увеличения социальных контактов администрация Петербурга не предпринимает никаких мер для защиты населения от ковида. Пассивность властей города на Неве провоцирует усиление вспышки коронавируса.

В связи с началом осеннего сезона в Санкт-Петербург вернулись отпускники и дачники, а также студенты, уезжавшие на лето. Кроме того, к учебе приступили школьники. Окончание отпусков и каникул закономерно привело к увеличению социальных контактов между горожанами. Ежедневного в городе фиксируют свыше трех тысяч новых заражений коронавирусом. Работающие петербуржцы болеют целыми отделами, вынужденно уходя на больничный. Новые штаммы ковида оказались не только крайне «летучи», но и опасны для детей, которые переносят инфекцию очень тяжело.

На фоне высокого уровня заражений чиновники демонстрируют низкие показатели по уровню вакцинации среди взрослых и особенно подростков. Городские мощности позволяют прививать десятки тысяч человек ежедневно, однако в реальности вакцинаций в 10 раз меньше. Число «детских» прививок еще более скромное и исчисляется лишь сотнями.

В Петербурге также не введены несложные меры защиты населения от распространения инфекции, такие как обязательная дезинфекция рук при входе в общественные места. Ношение масок носит рекомендательный характер, и на практике люди редко надевают средства защиты при входе в метро или магазин.

Очевидно, что при таких обстоятельствах город оказывается незащищен от коронавируса. Дети будут «подхватывать» вирус в школах, приносить инфекцию домой, заражая родителей, а те, в свою очередь, передадут коронавирус коллегам по работе. Это может вылиться в очередную волну пандемии, которая из- за попустительства чиновников опять повергнет город в хаос.

Напомним, предыдущие вспышки ковида Санкт-Петербург переносил тяжело, так как в городе не хватало медицинского персонала, техники и даже автомобилей для поездок к больным на дом. Кроме того, Смольный демонстрировал несвоевременную реакцию на развитие эпидемии, ослабляя антиковидные меры при взлетах графика заболеваемости и усиливая ограничения при спадах.

Теги: коронавирус, ковид, смольный, новые штаммы, антиковидные меры



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