Папа Римский назвал главную тему визита в Казахстан

Папа Римский Франциск, говоря о поездке в Казахстан, заявил, что ее главной темой станет диалог о мире.

"Это будет возможность встретиться со многими религиозными деятелями и провести братский диалог, воодушевленный общим желанием мира, которого жаждет наша земля. Я прошу всех молитвой сопровождать это паломничество диалога и мира", - сказал Франциск в ходе воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане, его цитирует РИА Новости.

Вылет папского борта запланирован ранним утром во вторник из римского аэропорта Фьюмичино. Межрелигиозный форум 14-15 сентября соберет свыше 100 делегаций из более, чем 50 стран мира. Главной темой нынешнего съезда, как ожидается, станет роль религиозных лидеров в духовном и социальном развитии человечества в постпандемийный период.

Напомним, ранее стало известно, что Франциск рассчитывает встретиться на этом форуме с Патриархом Кириллом. Понтифик напомнил, что должен был встретиться с предстоятелем РПЦ 14 июня в Иерусалиме, но встреча была отменена из-за конфликта на Украине. Франциск добавил, что решение перенести встречу на более позднее время было взаимным.