Девять стран ЕС перестали принимать от россиян документы на оформление турвиз

Ассоциация туроператоров России собщила, что Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от россиян документы на оформление туристических виз. Об этом пишет РИА Новости.

Продолжают принимать документы на визы под туристические поездки, среди прочих, Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр.

Напомним, Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией с 12 сентября. Этот режим, в частности, позволял россиянам получать шенгенские визы быстрее и дешевле и предполагал широкую выдачу многократных виз.

Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября введут запрет на въезд россиян с шенгенскими визами. Ограничение затронет и тех россиян, которые имеют визы, выданные в других странах ЕС.