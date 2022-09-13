Птицефабрика "Рефтинская" требует внеочередное собрание акционеров "СКХП"

АО "Птицефабрика "Рефтинская" требует провести внеочередное собрание акционеров ОАО "СКХП". Соответствующий иск подан в Арбитражный суд Свердловской области.

Как говорится в заявлении представителей птицефабрики (имеется в распоряжении Накануне.RU), поводом стала необходимость досрочного прекращения полномочий генерального директора "СКХП" Олега Душкина из-за нарушения им устава предприятия и законодательства РФ. Дважды совет директоров ОАО "СКХП" рассматривал вопрос о прекращении полномочий – первое заседание проходило в конце мая, второе – в начале июня. Но решение так и не было принято: по уставу ОАО "СКХП" решение о снятии гендиректора с должности принимается тремя четвертями голосов членов совета директоров.

"В результате АО "Птицефабрика "Рефтинская" воспользовалось своим правом и потребовало провести внеочередное собрание акционеров, чтобы вновь поднять вопрос о досрочном прекращении полномочий генерального директора. Однако в проведении такого собрания совет директоров ОАО "СКХП" птицефабрике отказал, так как гендиректор комбината Олег Душкин в нарушение устава вовремя не уведомил акционеров о планируемом собрании", - говорится в заявлении.

"Сейчас мы вынуждены обратиться в Арбитражный суд. Другого пути просто не осталось. "Рефтинскую" – основного акционера – больше полугода не допускают к управлению СКХП, мы до сих пор не можем получить документы о финансовой деятельности комбината, ревизионная комиссия не может начать проверку. Мы многократно пытались наладить диалог с гендиректором нашего дочернего предприятия. Но своими действиями Олег Валентинович вопреки уставу и законам РФ блокирует работу СКХП – государственного и стратегически важного для Свердловской области предприятия. Поэтому мы настаиваем на досрочном прекращении его полномочий, пока ситуация на СКХП не стала критической", - прокомментировал ситуацию гендиректор птицефабрики Александр Засыпкин.

Напомним, в июне ОАО "Свердловский комбинат хлебопродуктов", прокуратура региона а также два частных лица подали иск к птицефабрике "Рефтинская" и "Агентству по развитию рынка продовольствия". Истцы обратились в арбитраж с иском о признании договора купли-продажи недействительным и применении последствий недействительности сделки.

Ранее стало известно, что МУГИСО собиралось передать 49% птицефабрики "Рефтинская" новому владельцу к началу июля.