Птицефабрика "Рефтинская" требует внеочередное собрание акционеров "СКХП"

13 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ оставили Изюм

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика Свердловская область
птицефабрика Рефтинская (2012) | Фото: Накануне.RU

Птицефабрика "Рефтинская" требует внеочередное собрание акционеров "СКХП"

АО "Птицефабрика "Рефтинская" требует провести внеочередное собрание акционеров ОАО "СКХП". Соответствующий иск подан в Арбитражный суд Свердловской области.

Как говорится в заявлении представителей птицефабрики (имеется в распоряжении Накануне.RU), поводом стала необходимость досрочного прекращения полномочий генерального директора "СКХП" Олега Душкина из-за нарушения им устава предприятия и законодательства РФ. Дважды совет директоров ОАО "СКХП" рассматривал вопрос о прекращении полномочий – первое заседание проходило в конце мая, второе – в начале июня. Но решение так и не было принято: по уставу ОАО "СКХП" решение о снятии гендиректора с должности принимается тремя четвертями голосов членов совета директоров.

"В результате АО "Птицефабрика "Рефтинская" воспользовалось своим правом и потребовало провести внеочередное собрание акционеров, чтобы вновь поднять вопрос о досрочном прекращении полномочий генерального директора. Однако в проведении такого собрания совет директоров ОАО "СКХП" птицефабрике отказал, так как гендиректор комбината Олег Душкин в нарушение устава вовремя не уведомил акционеров о планируемом собрании", - говорится в заявлении.

Птицефабрика Рефтинская(2022)|Фото: Накануне.RU

"Сейчас мы вынуждены обратиться в Арбитражный суд. Другого пути просто не осталось. "Рефтинскую" – основного акционера – больше полугода не допускают к управлению СКХП, мы до сих пор не можем получить документы о финансовой деятельности комбината, ревизионная комиссия не может начать проверку. Мы многократно пытались наладить диалог с гендиректором нашего дочернего предприятия. Но своими действиями Олег Валентинович вопреки уставу и законам РФ блокирует работу СКХП – государственного и стратегически важного для Свердловской области предприятия. Поэтому мы настаиваем на досрочном прекращении его полномочий, пока ситуация на СКХП не стала критической", - прокомментировал ситуацию гендиректор птицефабрики Александр Засыпкин.

Напомним, в июне ОАО "Свердловский комбинат хлебопродуктов", прокуратура региона а также два частных лица подали иск к птицефабрике "Рефтинская" и "Агентству по развитию рынка продовольствия". Истцы обратились в арбитраж с иском о признании договора купли-продажи недействительным и применении последствий недействительности сделки.

Ранее стало известно, что МУГИСО собиралось передать 49% птицефабрики "Рефтинская" новому владельцу к началу июля.

Теги: Рефтинская, СКХП, совет директоров



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.06.2022 10:14 Мск "Свердловский комбинат хлебопродуктов" подал в суд на птицефабрику "Рефтинская"
Ранее 27.08.2021 16:18 Мск Куйвашева призвали отказаться от продажи птицефабрики "Рефтинская"
Ранее 27.07.2021 14:50 Мск Свердловские власти выставляют на продажу птицефабрику "Рефтинскую"


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети