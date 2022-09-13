13 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
Коллаж, квитанция за коммунальную оплату (2020) | Фото: Накануне.RU

ЖКХ: Свердловчане задолжали по коммуналке свыше 12 миллиардов рублей

Жители Среднего Урала задолжали коммунальщикам свыше 12 млрд рублей, при этом 72% от суммы - это задолженность физических лиц. Об этом рассказал министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

"Мы видим ежегодную тенденцию роста на 5-6% неуплаты физлицами. Это сказывается, поскольку у нас территория с большим количеством жителей, эти 5-6% выливаются в сотни миллионов задолженности", – пояснил Смирнов, добавив, что от порядочности плательщиков напрямую зависят ремонтные работы по замене изветшавших сетей.

Несмотря на это, министр ЖКХ заявил, что к 1 октября в регионе полностью завершится подключение к теплу. Сейчас к отопительному сезону готовы 36 тыс. жилых домов общей площадью в 99 млн кв.м., 1,5 тыс. котельных, 14 тыс.км. теплосетей, 12 тыс.км. водопроводных сетей, а также 7 тыс. канализационных и 60 тыс. электрических сетей. Напомним, что всего на подготовку жилищно-коммунального комплекса региона выделено более 8 млрд рублей.

"Некоторые ремонтные работы продолжаются, люди видят уличное строительство, но я вас уверяю, что это ремонты плановые и они не влияют на запуск тепла. Все плановые работы должны быть завершены до 1 октября. Я уверен, что мы пройдем отопительный сезон, как и предыдущие последние, без аварий. Опыт свердловских энергетиков и коммунальщиков позволяет в штатном режиме устранять технологические сбои, так что потребители даже этого не замечают", – заявил Смирнов.

Напомним, подача тепла в жилые дома и организации социальной сферы Екатеринбурга будет проводиться в два этапа. На первом этапе планируется подключить практически весь город за исключением четырех участков, где идут масштабные работы по реконструкции тепломагистралей.

Теги: должник, ЖКХ, коммуналка, задолженность, подключение, отопление



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