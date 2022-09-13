Кандидата на пост мэра в Югре прямо с избирательного участка забрали судебные приставы

Одного из кандидатов на пост главы поселка Барсово в Сургутском районе Вадима Абдуррахманова приставы забрали прямо с избирательного участка в последний день голосования, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом политический деятель рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Абдуррахманов снимал на видео работу участковой комиссии. За несколько часов до окончания голосования к нему подошли трое представителей федеральной службы судебных приставов по Сургуту и вручили ему постановление о "принудительном приводе" в городское отделение. Причиной послужил неоплаченный штраф.

Сам кандидат объясняет свое задержание политическими мотивами. На выборах он набрал менее 3% голосов. Возглавлять администрацию продолжит Вячеслав Поздняков, он набрал свыше 88% голосов.

Отметим, что Вадим Абдуррахманов время от времени становится участником различных скандалов. Так, скандал с изъятием из семьи Абдуррахманова троих детей разгорелся в декабре 2018 г. Ситуация стала темой разговора губернатора Югры Натальи Комаровой, детского омбудсмена Татьяны Моховиковой и властей Сургута. По словам омбудсмена, сведения о жестоком обращении с детьми были проверены в соответствии с требованиями закона. Моховикова лично ездила в экономическую столицу Югры, смотрела запись беседы детей с психологом и пообщалась с ними. В суд ушел иск об ограничении партийца в родительских правах, а детей забрали в специальный центр. 18 октября 2019 г. комиссия по делам несовершеннолетних Сургута приняла решение о запрете на свободные встречи для Абдуррахманова с детьми. Однако 12 декабря политик сообщил, что выиграл суд с администрацией Сургута.

Кроме того, эксцентричный политик уже не первый раз баллотируется на пост главы. В феврале 2021 года подавал документы для участия в процедуре избрания мэра Сургута.