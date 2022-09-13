В Омской области уже намолочено более 1,1 млн тонн пшеницы

На сегодняшний день зерновые культуры убраны с 71% всей площади Омской области. Урожайность составила около 13,5 центнера зерна с гектара в среднем по региону, сообщается на официальном сайте регионального правительства.

Пшеница собрана с 62% площади зернового клина. Во вторник на аппаратном совещании министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа сообщил, что на сегодняшний день в регионе намолочено более 1,9 млн. тонн зерна. Уже засыпано 80% семян для посевной 2023 года.

Параллельно 25 районов Омской области продолжают уборку масличных культур. Обмолочено 20% площади посевов этой культуры. Продолжается заготовка картофеля и овощей, урожайность которых превосходит прошлогодние показатели. Собрано 63% картофеля и 43% овощей.