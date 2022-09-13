В Америке изберут нового главу РПЦЗ

В Нью-Йорке предстоит избрать нового предстоятеля Русской православной церкви за границей. Архиерейский собор РПЦЗ откроется 13 сентября в Нью-Йорке и продлится до 21 сентября, его делегаты не только изберут нового главу церкви, но и обсудят важнейшие темы церковной жизни.

"Во-первых, необходимо избрать нового первоиерарха, который сумеет, с Божией помощью, продолжить дело своих предшественников, сохранив и приумножив переданное ему наследие. Во-вторых, необходимо дать православно-христианский ответ на вызовы времени, сохранив единство епископата, клира и паствы, не говоря уже о том, что ряды наших священнослужителей и прихожан, особенно в Европе, значительно пополнились украинскими беженцами", - сказал РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского синода РПЦЗ протоиерей Серафим Ган.

Также, по его словам, будут заслушаны отчеты епархиальных архиереев, рапорты должностных лиц и председателей общецерковных учреждений, по которым будут проведены дискуссииВозглавит Архиерейский собор временный глава РПЦЗ митрополит Берлинский и Германский Марк (Арндт).

Напомним, первоиерарх РПЦЗ митрополит Марк умер в мае этого года. Он возглавил Русскую православную церковь за границей в 2008 г. после смерти своего предшественника, митрополита Лавра.