Специалисты "РТК-Солар" пресекли каналы интернет-мошенничества по хищению денег у россиян

За прошедшие два месяца команда «Ростелеком-Солар» обнаружила более 2000 вредоносных доменов, которые использовались злоумышленниками для массированного фишинга от имени брендов «Красное и белое» и «Додо пицца», сообщает пресс-служба компании "Ростелеком".

Суть мошенничества такова: под предлогом получения пиццы или бутылки вина всего за 1 рубль карта жертвы привязывалась к несуществующему платному сервису с регулярным списанием средств. В настоящее время атака заблокирована, однако в ближайшие месяцы возможна реинкарнация данной схемы в новой форме – предупреждают эксперты «РТК-Солар».

Выявленные фишинговые атаки стали продолжением вредоносной кампании, всплески которой наблюдаются каждые в 4-6 месяцев, отмечают специалисты команды специальных сервисов Solar JSOC компании «РТК-Солар». Благодаря взаимодействию с регистраторами доменов и регуляторами удалось вовремя пресечь фишинговую активность, а оперативная коммуникация с банком, подключившим интернет-эквайринг, помогла в несколько раз сократить ущерб для пользователей.

Текущая атака продемонстрировала способность мошеннических схем к развитию. Как и прежде, злоумышленники использовали человеческий фактор: для получения «приза» жертве предлагалось самостоятельно переслать ссылку на вредоносный сайт 10-20 своим друзьям в мессенджере. Такой подход значительно повысил эффективность работы мошенников: ссылка от друга вызывает куда большее доверие, чем обезличенная почтовая рассылка.

Остальные же элементы атаки были тщательно переработаны. Так, для распространения информации об «акции» использовались не только мессенджеры, но и специально созданные группы в социальных сетях. Именно они запустили самораспространяемую цепочку рассылок о несуществующих призах.

С учетом опыта предыдущих атак злоумышленники предприняли все необходимые меры, чтобы фейковые ресурсы работали как можно дольше, а их обнаружение и блокировка были затруднены. Если раньше рассылаемые сообщения как правило содержали ссылку на статический сайт, то теперь она вела на один из тысяч доменов, который переадресовывал жертву на вредоносный ресурс через постоянно меняющуюся цепочку промежуточных сайтов.

На сегодня пик атаки прошел. Вредоносные сайты заблокированы, массовые рассылки в мессенджерах и социальных сетях не фиксируются.