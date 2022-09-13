13 Сентября 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Скорая помощь (2020) | Фото: Накануне.RU

В ДТП с автобусом в уральском городе пострадали водитель, кондуктор и пассажиры

В уральском городе Полевской произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Пострадали несколько человек.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось сегодня днем на перекрестке улиц Штанговая и Советская. По имеющейся на данный момент информации, водитель грузовика "Вольво" при подъезде к перекрестку, где главная дорога меняет направление, не уступил дорогу маршрутному автобусу ПАЗ.

Произошло столкновение. В результате ДТП пострадали водитель автобуса, кондуктор и два пассажира, в том числе 17-летняя девушка.

По предварительным данным, у пассажиров и водителя диагностированы телесные повреждения и ушибленные раны, им назначено амбулаторное лечение. Кондуктор с травмами госпитализирована в больницу.

Прокуратура уже взяла на контроль проведение административного расследования данного инцидента.

Теги: автобус, ДТП, Полевской



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Развитие сюжета:

Ранее 13.09.2022 12:50 Мск ДТП с автобусом и грузовиком в Полевском устроил водитель с 21-летним стажем


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