В ДТП с автобусом в уральском городе пострадали водитель, кондуктор и пассажиры

В уральском городе Полевской произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Пострадали несколько человек.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось сегодня днем на перекрестке улиц Штанговая и Советская. По имеющейся на данный момент информации, водитель грузовика "Вольво" при подъезде к перекрестку, где главная дорога меняет направление, не уступил дорогу маршрутному автобусу ПАЗ.

Произошло столкновение. В результате ДТП пострадали водитель автобуса, кондуктор и два пассажира, в том числе 17-летняя девушка.

По предварительным данным, у пассажиров и водителя диагностированы телесные повреждения и ушибленные раны, им назначено амбулаторное лечение. Кондуктор с травмами госпитализирована в больницу.

Прокуратура уже взяла на контроль проведение административного расследования данного инцидента.