Жительницу Магнитогорска будут судить за истязание ребенка

В Магнитогорске перед судом предстанет местная жительница за истязание 8-летнего пасынка с особой жестокостью и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что с января 2016 года по январь 2022 года женщина в состоянии алкогольного опьянения неоднократно с применением пыток причиняла телесные повреждения малолетнему сыну своего супруга. У мальчика четыре рубца на лице и свыше 60 рубцов на руках в виде заживления бывших ран.

Экспертиза показала, что рубцы на лице со временем уменьшатся в размерах, побледнеют, но полностью не изгладятся. Ребенку причинен тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица.