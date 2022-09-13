13 Сентября 2022
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Спорт Свердловская область
(2018) | Фото:

На "Кроссе нации" в Екатеринбурге ждут не менее 14 тысячи участников

В этом году во всероссийском забеге "Кросс нации" в Екатеринбурге примут участие не менее 14 тыс. человек. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, которого цитирует региональный департамент информполитики.

"После двух лет перерыва, связанного с коронавирусом, вновь под стенами главного вуза региона — Уральского федерального университета — соберутся вместе не менее 14 тысяч спортсменов и просто любителей здорового образа жизни", — рассказал министр.

Помимо привычной всем дистанции в 2 км по проспекту Ленина, участникам предоставят возможность узнать свой предел на спортивном забеге вместе с профессиональными спортсменами и сильнейшими легкоатлетами серии забегов "Европа — Азия". Для мужчин подготовлена дистанция в 8 км., для женщин в 4 км., а для подростков от 11 до 15 лет - в 1 км. Забег стартует в 9.00 по предварительной регистрации.

17 сентября в 11.30 от главного учебного корпуса УрФУ побегут студенты. В 11.50 запланирован забег с участием почетных гостей праздника в поддержку федерального движения "Мы вместе. Спорт", после которого последует корпоративный забег и забег номинаций.

Напомним, что для участия в каком-либо забеге 17 сентября горожанам необходимо пройти бесплатную регистрацию на сайте билетного оператора Кассир.ру в разделе "Спорт". Также пройти регистрацию можно будет на месте старта. В конце мероприятия будут награждены самый молодой и самый пожилой бегун, а также самая спортивная семья.

Также напомним, что в этот день движение транспорта на центральных улицах Екатеринбурга будет ограничено.

Теги: Красс нации, Екатеринбург, участник



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