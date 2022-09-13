Пропавшая в Первоуральске школьница найдена живой

Пропавшую в Первоуральске школьницу удалось отыскать. Ребенок жив.

Напомним, разыскивалась 12-летняя Диана И. В этот понедельник, 12 сентября, девочка ушла в школу и не вернулась. На ее розыски отправились волонтеры и полицейские.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Лиза Алерт" Свердловской области, школьница найдена.

"Найдена, жива. Всем большое спасибо за помощь в поиске", - рассказали в отряде.

Где ребенок был все это время, поисковики не уточнили. Известно, что девочку нашли сотрудники отдела по делам несовершеннолетних возле одного из домов.

Напомним, что ежемесячно в Свердловской области объявляют в розыск по 25 без вести пропавших. Практически всех удается найти.