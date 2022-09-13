13 Сентября 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
проблесковый маячок, полиция, ГИБДД (2018) | Фото:Накануне.RU

Пропавшая в Первоуральске школьница найдена живой

Пропавшую в Первоуральске школьницу удалось отыскать. Ребенок жив.

Напомним, разыскивалась 12-летняя Диана И. В этот понедельник, 12 сентября, девочка ушла в школу и не вернулась. На ее розыски отправились волонтеры и полицейские.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Лиза Алерт" Свердловской области, школьница найдена.

"Найдена, жива. Всем большое спасибо за помощь в поиске", - рассказали в отряде.

Пропавшая в Первоуральске 12-летняя школьница(2022)|Фото: поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт"

Где ребенок был все это время, поисковики не уточнили. Известно, что девочку нашли сотрудники отдела по делам несовершеннолетних возле одного из домов.

Напомним, что ежемесячно в Свердловской области объявляют в розыск по 25 без вести пропавших. Практически всех удается найти.

Теги: школьница, найдена, Первоуральск



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Ранее 13.09.2022 07:43 Мск В Первоуральске 12-летняя девочка ушла в школу и пропала


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