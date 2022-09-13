13 Сентября 2022
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Политика В бывшем СССР
Никол Пашинян, Сочи, саммит ЕАЭС (2018) | Фото: kremlin.ru

49 армянских военнослужащих погибли в результате обстрелов на границе, - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте страны, сообщил, что потери армянской стороны в результате обстрелов на границе с Азербайджаном составили 49 человек убитыми, эта цифра не окончательная.

По его словам, утром интенсивность боевых действий на армяно-азербайджанской границе снизилась.

Также премьер отметил, что на основании обращения Армении проходит заседание постоянного совета ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Информагентство Trend со ссылкой на источники сообщило, что между Азербайджаном и Арменией достигнута договоренность о прекращении огня с 09:00 (08:00 мск) сегодняшнего дня.

Перемирия Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора Владимира Путина и Пашиняна и работы МИД, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Карасин. Он также добавил, что по обострению на границе Армении и Азербайджана предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.

Правительство Армении, напомним, обратилось к России в связи с боевыми столкновениями на границе с Азербайджаном. Кроме того, Ереван также сделал подобные запросы в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и в Совет безопасности ООН.

Обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе произошло в ночь на 13 сентября. Как утверждает армянская сторона, вооруженные силы Азербайджана нанесли удары с использованием артиллерии и бесполотников по направлению армянских приграничных городов Горис, Сотк и Джермук.

Теги: армения, азербайджан, пашинян



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