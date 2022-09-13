Сборная Украины отказалась от участия в чемпионате Европы по самбо из-за допуска российских спортсменов

Федерация самбо Украины отказалась от участия в предстоящем чемпионате Европы.

Это связано с решением Международной федерации самбо и Европейской федерации самбо допустить на турнир российских и белорусских спортсменов, сообщает Р-Спорт. Напомним, что в марте 2022 года Международная федерация самбо (FIAS) разрешила российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе, несмотря на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК).

Чемпионат Европы состоится с 14 по 19 сентября в сербском городе Нови-Сад.