13 Сентября 2022
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Самбо (2022) | Фото: Michael Steele/Getty Images for BEGOC

Сборная Украины отказалась от участия в чемпионате Европы по самбо из-за допуска российских спортсменов

Федерация самбо Украины отказалась от участия в предстоящем чемпионате Европы.

Это связано с решением Международной федерации самбо и Европейской федерации самбо допустить на турнир российских и белорусских спортсменов, сообщает Р-Спорт. Напомним, что в марте 2022 года Международная федерация самбо (FIAS) разрешила российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе, несмотря на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК).

Чемпионат Европы состоится с 14 по 19 сентября в сербском городе Нови-Сад.

Теги: Сборная Украины, самбо, чемпионат Европы, российские спортсмены



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