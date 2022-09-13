Свердловские власти выделили шесть площадок возле Екатеринбурга для мусоросортировочного комплекса

Министерство ЖКХ по Свердловской области определилось с шестью территориями, где может расположиться мусоросортировочный комплекс для отходов из Екатеринбурга. Об этом сегодня заявил министр регионального ЖКХ Николай Смирнов.

"Сейчас мы отобрали шесть возможных площадок из 22, где возможно расположение полигона. Место расположения пока не определено. В ближайшее время в этом вопросе будет поставлена точка", - заявил Смирнов.

Он также добавил, что проект предусматривает создание экокластера с мусоросортировочным комплексом с полигоном ТКО и мощностями по переработке сортировочных фракций.

Напомним, что в августе местное правительство вернулось к активной реализации проекта по строительству нового мусоросортировочного комплекса и полигона твердых коммунальных отходов "Екатеринбург-Юг". Несмотря на то, что официальных заявлений касательно выбора участка чиновники еще не сделали, жители Березовского городского округа уже начали протестную кампанию и направили главе региона тысячи подписей против размещения объекта у них под боком.