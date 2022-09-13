13 Сентября 2022
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Происшествия Свердловская область
Парк металлургов в Нижнем Тагиле, разгромленный вандалами (2022) | Фото: vk.com/pinaev_vladislav / Владислав Пинаев

"Как можно бросить скамейку в фонтан?" Парк металлургов в Нижнем Тагиле разнесли вандалы

В недавно открытый после реконструкции Парк металлургов в Нижнем Тагиле наведались вандалы. Об этом сегодня рассказал глава города Владислав Пинаев.

"Мы строим скверы, стараемся делать их максимально комфортными и красивыми для вас, но кого-то, видимо, больше радует разруха? Откуда это желание испортить новые объекты, сделанные для людей? Бросить скамейку в фонтан???", - эмоционально высказался мэр на своей странице в социальной сети, приложив несколько фото.

Парк металлургов в Нижнем Тагиле, разгромленный вандалами(2022)|Фото: vk.com/pinaev_vladislav / Владислав Пинаев

По его словам, видеокамеры в парке были установлены. Владислав Пинаев призвал жителей не проходить мимо подобных фактов и обращаться в полицию.

Парк металлургов в Нижнем Тагиле, разгромленный вандалами(2022)|Фото: vk.com/pinaev_vladislav / Владислав Пинаев

Напомним, что обновленный Парк культуры и отдыха металлургов открылся в минувшую пятницу. Благоустроить его местные власти решили после многочисленных просьб самих горожан.

Как сообщало Накануне.RU, ранее мэра Нижнего Тагила очень расстроил вандализм на новой городской набережной.

Теги: парк, вандалы, скамейка, фонтан, Нижний Тагил



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