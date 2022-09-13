13 Сентября 2022
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новостройка, строительство, эскроу-счет, стройка, строительный кран (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

На Ямале не осталось долгостроев

На Ямале не осталось долгостроев. Из списка проблемных объектов исключили последний долгострой в Тарко-Сале, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпреда в УрФО.

31 августа в Тарко-Сале было получено разрешение на ввод многоквартирного жилого дома на улице Республики. О состоянии с проблемными объектами полпреду Владимиру Якушеву доложили на оперативном совещании.

"Системный подход к решению вопросов обманутых дольщиков позволил региону полностью разобраться с проблемными объектами. Ямал стал вторым, после Тюменской области, регионом, который выполнил поручение главы государства: теперь здесь больше нет долгостроев. Однако основная работа впереди. Нужно не допустить появления новых проблемных объектов. Для этого необходим постоянный контроль за ходом строительства и оперативная реакция на возникающие трудности", – подчеркнул Владимир Якушев.

На 12 сентября в Едином реестре проблемных объектов (ЕРПО) УрФО значатся 62 объекта (в том числе 48 жилых, по которым с гражданами заключены договоры долевого участия). Это менее половины от числа строек, которые числились в реестре на начало года в регионах УрФО.

Теги: Тарко-Сале, долгострой, проблемные объекты



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