13 Сентября 2022
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Происшествия Центральный ФО В России
(2021) | Фото: vk.com/incekb

В Брянской области диверсанты подорвали опоры ЛЭП рядом с железной дорогой

Украинские диверсанты подорвали линии электропередач в Суземском районе Брянской области, рядом с железной дорогой.

Упавшие резервные опоры заметил машинист поезда на перегоне "Новенькое-Трубчевск" в трех километрах от границы с Украиной, пишет Baza.

Опоры повредили железнодорожное полотно, но графику движения поездов это не помешало.

Рядом с поврежденными конструкциями обнаружен взрыватель замедленного действия ВЗД-144.

В августе ФСБ России сообщило, что украинские диверсанты подорвали шесть опор ЛЭП, через которые Курская АЭС снабжает объекты промышленности, транспорта, социальной инфраструктуры и населения региона и соседних субъектов. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Теги: брянская область, лэп, железная дорога



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