ЛПЦ покорно приняла отделение от РПЦ, которое провозгласили власти Латвии

Решение властей Латвии объявить о независимости Латвийской Православной Церкви (ЛПЦ) не встретило никаких возражений во стороны последней.

На днях в Латвии был принят законопроект о независимости ЛПЦ от материнской РПЦ, чтобы Московский Патриархат никак не мог влиять на православных христиан в республике. То есть власти грубо вмешались в канонический строй церковной жизни Но ЛПЦ приняла это смиренно.

"Государство установило статус нашей Церкви как автокефальный. Государство определило, что Латвийская Православная Церковь юридически независима ни от одного церковного центра, находящегося за рубежами Латвии, сохраняя духовное, молитвенное и литургическое общение со всеми каноническими Православными Церквами мира", - сказано в заявлении пресс-службы ЛПЦ.

Там считают, что внутренний строй церковной жизни не изменится, хотя теперь, например, в латвийских православных храмах запрещено поминать патриарха Московского и всея Руси как "великого господина и отца", потому что для властей Латвии, которые рассматривают ЛПЦ исключительно как общественную организацию, это недопустимо. И до 31 октября ЛПЦ должна привести свой устав в соответствие с новым законом, внеся в него требуемые режимом изменения. То есть ЛПЦ не может реализовать свой статус полноценной Церкви, попадая в заложники режима.

Решение рижских властей вызвало возмущение крупнейших муфтиятов России.

"Подобные действия являются грубейшим вмешательством в духовную жизнь религиозных институтов, неуважением к правам и интересам верующих и их историческому выбору. В очередной раз мы становимся свидетелями, как в Европе, в угоду политической конъюнктуре, подрываются основы демократии, попираются права и свободы человека, защита которых так яростно ими же декларировалась", - говорится в заявлении президиума Центрального духовного управления мусульман России.

Координационный центр мусульман Северного Кавказа также отмечает нарушение принципа невмешательства государства во внутреннее управление религиозной организации.

Замглавы Духовного собрания мусульман России Тагир Саматов напомнил, что ранее подобными методами от российских мусульман были оторваны религиозные организации латвийских мусульман.

Советник патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов считает, что своим решением власти Латвии "превзошли Средневековье".

Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид, в свою очередь, возмущен позицией ЛПЦ.

"С латышскими политиками-лимитрофами все понятно. Придверный коврик Запада. Неясно с позицией Латвийской Православной Церкви. Перечитал несколько раз официальное заявление. Беззубое, инфантильное "простите-благословите"! Я всегда говорил, что с такой реакцией будет только хуже... Далее последует другая команда "фас" в любом направлении, "под Стамбул", "в раскол"... Отсидеться и отмолчаться уже не получится. Додавят", - написал экзарх.

Церковно-политический обозреватель Александр Вознесенский считает, что ситуация с ЛПЦ - "это ситуация, когда светские чиновники не скрывают, что им безразлично, что у них написано в конституции, а церковным чиновникам безразлично не только то, что написано в конституции, но и то, что написано в церковном учении".

Интересно, что православное вероучение содержит указание на почитание властей, но при этом не допускает искажения вероучения. Ситуация в Латвии является характерной чертой современности, когда важные изменения осуществляются под предлогом формальных оснований, в данном случае нового закона.