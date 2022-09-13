В Челябинской области женщина получила срок в колонии за убийство новорожденного ребенка

В Челябинской области местную жительницу приговорили к 1 году 10 месяцам в колонии-поселении за убийство новорожденного ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что ночью 16 мая текущего года в деревне Давлетбаева в туалете на приусадебном участке обвиняемая родила ребенка и нанесла ему множество ножевых ранений. Ребенок скончался.

Женщина в момент совершения преступления находилась в психотравмирующей ситуации.