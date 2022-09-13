Топ-менеджер авиазавода арестован за передачу Украине секретных чертежей

Директор по качеству российского авиацинного завода арестован по подозрению в госизмене, сообщает РИА Новости.

Задержанный - житель Подмосковья.

По данным ФСБ РФ, мужчина, имея допуск к секретной документации, сфотографировал фрагменты чертежей с деталями боевой авиационной техники и переслал сотруднику Одесского авиационного завода.

В августе сообщалось, что россиянин по фамилии Титов арестован по делу о госизмене. Его фабула ввиду секретности не раскрывается. Известно, что обвиняемый был арестован в одном из российских регионов, после чего этапирован в Москву.