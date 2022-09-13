Губернатор Новосибирской области Андрей Травников: Импортозамещение и кибербезопасность - приоритеты в развитии IT-отрасли

Губернатор Новосибирской области принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом старту празднования 70-летия Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики. Глава региона поздравил с юбилеем преподавателей, студентов, сотрудников СибГУТИ с юбилеем вуза, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

Напомним, СибГУТИ находится в ведении министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации. Вуз сегодня является базовым образовательным комплексом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах, крупным научно-образовательным центром развития средств связи и информационных технологий. За прошедшие годы было подготовлено свыше 65 тысяч специалистов отрасли связи.

«Непросто оставаться лидером в течение всех 70 лет в отрасли, которая быстрее всех меняется в сегодняшнем мире. Также непросто быть университетом-лидером в Новосибирской области – регионе, где отрасль телекоммуникаций и информатики развивается быстрее, чем в других регионах. По численности обучающихся на IT-специальностях наш регион входит в ТОП-10 по стране – 8-е место по итогам 2020 года, абсолютный лидер за Уралом. Но обольщаться не надо, потому что дефицит кадров сохраняется, многие компании тянутся в наш регион, создают здесь свои подразделения и новые рабочие места. Новосибирская область становится Меккой для создания Центров обработки данных – у нас уже открыто 8 ЦОДов и в перспективе будет ещё 7. Отрасль развивается, и потребность в кадрах очень высокая, даже несмотря на все сложности и изменения, связанные с геополитикой и макроэкономикой. Новые вызовы, связанные с импортозамещением и в «железе», и в софте, требуют много специалистов. В частности, правительство региона, органы власти Новосибирской области активно переходят на отечественные решения, как аппаратные, так и программные. Также очень актуальна тема кибербезопасности. Не только властные структуры, но и многие компании сегодня занялись усилением своих подразделений кибербезопасности, и спрос на специалистов этого направления также будет расти. Соответственно, главный новосибирский вуз этой отрасли также должен откликаться на эти вызовы. Уверен, у коллектива это получится. Новосибирская область ждёт от вас быстрых результатов», – подчеркнул Андрей Травников, обратив внимание, что данная работа ведется правительством региона в рамках национальной программы «Цифровая экономика».