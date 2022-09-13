13 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
Вадим Самойлов посетил военнослужащих, находящихся на излечении в госпитале (2022) | Фото: Екатеринбургская епархия

"Главное - не допустить маргиналов". Вадим Самойлов прокомментировал свою попытку попасть в гордуму Асбеста

Музыкант и сооснователь легендарной рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов прокомментировал свой проигрыш на выборах в гордуму Асбеста. По его словам, целью было не столько попасть в думу, сколько не допустить до депутатских мест маргиналов, не дающих городу развиваться. Об этом музыкант рассказал в своем видеообращении в социальных сетях.

"Хочу сказать, что я очень позитивно оцениваю результаты этих выборов, потому что я ж ни один, я же в команде, и цель команды было разблокировать работу городской думы. Я думаю, что это получилось, потому что адекватные люди заняли большинство мест в сегодняшней думе Асбеста. Поэтому маргинальное меньшинство уже в меньшинстве и не сможет блокировать работу дума. Для Асбеста это означает, что будут новые проекты, будет развитие города и так далее", - заявил Самойлов.

Он также отметил, что статус депутата не был для него самоцелью, а потому все начатые в городе проекты его командой будут доведены до конца. Самойлов добавил, что продолжит уделять внимание своему родному городу. Он также сердечно поблагодарил всех, кто за него голосовал.

Напомним, ранее музыкант выдвинул свою кандидатуру в депутаты городской думы Асбеста. Самойлов не представлял интересы партий, а пошел на выборы как самовыдвиженец по 15-му избирательному округу. 11 сентября, в Свердловской области прошел Единый день голосования. Согласно опубликованным на сайте региональной избирательной комиссии результатам, Вадим Самойлов занял третье место в своем округе, набрав 208 голосов. Победу одержал Евгений Шабанов, которого поддержали 366 избирателей. Второе место у Елены Муриной, за которую отдали голос 230 человек.

Теги: Асбест, гордума, Самойлов, выборы



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