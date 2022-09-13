Уралец заплатит штраф в 1,3 млн рублей за попытку откупиться от ДПС

13 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ оставили Изюм

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область Уральский ФО
полиция, полицейский, ДПС (2018) | Фото: Накануне.RU

Уралец заплатит штраф в 1,3 млн рублей за попытку откупиться от ДПС

На Среднем Урале суд вынес приговор 22-летнему жителю Ирбита. Он заплатит крупный штраф за попытку дать взятку сотрудникам ДПС.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, утром 24 марта молодой человек в пьяном состоянии управлял автомобилем Audi Q7. На одной из улиц Ирбита он был остановлен инспекторами ДПС. Поскольку водитель имел характерные признаки опьянения, ему предложили пройти освидетельствование.

Вместо этого прямо на месте задержания уралец попытался дать сотрудникам экипажа взятку около 32 тысяч рублей, чтобы те не привлекали его к ответственности. Однако честные полицейские отвергли это коррупционное предложение, деньги не приняли и сообщили о данном факте в дежурную часть.

Как отметили в прокуратуре, в ходе судебного разбирательства молодой человек полностью признал свою вину. Ирбитский районный суд назначил ему штраф в размере 1,3 млн рублей и дополнительно лишил водительских прав на два года.

Теги: штраф, ДПС, Ирбит



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети