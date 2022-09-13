Уралец заплатит штраф в 1,3 млн рублей за попытку откупиться от ДПС

На Среднем Урале суд вынес приговор 22-летнему жителю Ирбита. Он заплатит крупный штраф за попытку дать взятку сотрудникам ДПС.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, утром 24 марта молодой человек в пьяном состоянии управлял автомобилем Audi Q7. На одной из улиц Ирбита он был остановлен инспекторами ДПС. Поскольку водитель имел характерные признаки опьянения, ему предложили пройти освидетельствование.

Вместо этого прямо на месте задержания уралец попытался дать сотрудникам экипажа взятку около 32 тысяч рублей, чтобы те не привлекали его к ответственности. Однако честные полицейские отвергли это коррупционное предложение, деньги не приняли и сообщили о данном факте в дежурную часть.

Как отметили в прокуратуре, в ходе судебного разбирательства молодой человек полностью признал свою вину. Ирбитский районный суд назначил ему штраф в размере 1,3 млн рублей и дополнительно лишил водительских прав на два года.