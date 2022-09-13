Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в Омской области обеспечена на 100%

Омская область снова в лидерах среди регионов Сибирского округа по доступности дошкольного образования. Такие данные содержатся в докладе министерства просвещения РФ.

Данные мониторинга говорят о том, что доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на территории региона составила 99,64 %, в городе Омске – 99,43 %. При этом в России этот показатель составляет 95,31 %, а в Сибирском федеральном округе в целом – 94,54 %.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в Омской области обеспечена на 100%, при этом в России показатель составил 99,44 %, а в СФО – 99,51 %.

Как сообщается на официальном сайте Омской губернии, на территории региона образовательные программы дошкольного образования реализуются в 806 образовательных организациях, из них детских садов – 469, общеобразовательных организаций с дошкольными группами – 329, организаций дополнительного образования с дошкольными группами – 8. В учреждениях дошкольного образования воспитываются почти 87 тысяч детей, в том числе до 3 лет – около 17 тысяч.

Отметим, что до конца 2022 года планируется завершение строительства еще четырех детских садов в городских микрорайонах «Большие поля» и «Прибрежный» Омска, а также в поселках Большеречье и Иртышский Омского района.