Политолог назвал причины обращения Армении к России за помощью

Политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале объяснил, зачем премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился за помощью к России из-за обострения на границе с Азербайджаном.

"Пашинян хочет, во-первых, добиться, чтобы Россия, как член ОДКБ, послала свои войска воевать на стороне Армении в Карабахе и на границе между Арменией и Азербайджаном. Во-вторых, вовлечь в качестве посредника Францию, потому что Франция – самая проармянская страна", - написал Марков.

В-третьих, полагает политолог, премьер Армении хочет возобновить работу Минской группы ОБСЕ в фактическом составе ЕС (Франция) и США как главных посредников.

"Франция – проармянская. Но при этом США и ЕС блокируют сотрудничество с Россией. Азербайджан против участия Минской группы ОБСЕ", - пишет Марков.

Правительство Армении, напомним, обратилось к России в связи с боевыми столкновениями на границе с Азербайджаном. Кроме того, Ереван также сделал подобные запросы в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и в Совет безопасности ООН. Обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе произошло в ночь на 13 сентября. Как утверждает армянская сторона, вооруженные силы Азербайджана нанесли удары с использованием артиллерии и бесполотников по направлению армянских приграничных городов Горис, Сотк и Джермук.