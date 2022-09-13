13 Сентября 2022
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Турция, флаг (2020) | Фото: Накануне.RU

Турция потребовала от Киева разъяснений из-за кампании против турецких банков

Турция потребовала у Киева разъяснения в связи с начавшейся на Украине агитационной кампанией против турецких бизнесменов и банков. Об этом пишет турецкая газета Aydınlık cо ссылкой на дипломатические источники.

Издание отмечает, что Киев начал кампанию по введению санкций против турецких бизнесменов людей и банков за отказ присоединиться к санкция против России. В черный список, в частности, попали президент Московского государственного банка Турции Нурулла Гюмир, председатель Наблюдательного совета Алпаслан Чакар, вице-президенты Худайи Энтерпрайз и Фуат Йылмаз Йылдыз, член Наблюдательного совета Беррин Махмутоглу, а также руководители турецких Ziraat Bankasi, İş Bank и Credit Europe Bank.

Обоснованием санкций со стороны Киева является поддержка действий России, угрожающих "территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Представитель Турции при ЕС Улуч Озюлькер напоминает, что Турция - единственная страна, которая может вести переговоры как с Украиной, так и с Россией. И что действия Киева вредят отношениям с Турцией.

Теги: Турция, Украина, санкции



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