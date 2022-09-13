13 Сентября 2022
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Григорий Казеко (2022) | Фото: СУ СКР по Курганской области

Бывший замглавы свердловского СКР переведен в Курган

Бывший заместитель руководителя Следственного комитета РФ по Свердловской области Григорий Казеко переведен на работу в Курган.

Как сообщается на официальном сайте СК России по Курганской области, с сегодняшнего дня, 13 сентября, приказом председателя СКР Александра Бастрыкина Казеко назначен на должность первого заместителя руководителя СК РФ по Курганской области. Высокопоставленный следователь неоднократно поощрялся за успешную службу в органах прокуратуры и Следственного комитета. В том числе, он награжден медалями "За безупречную службу" II и I степени.

Григорий Казеко работал замглавы СК России по Свердловской области с 2015 года.

Напомним, ранее свердловское следственное управление покинул заместитель главы ведомства Алексей Колбасин.

Теги: Казеко, Курган, СКР



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