В Херсоне совершено покушение на ректора университета

На ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину совершено покушение.

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, взрывное устройство сработало в подъезде жилого дома. Томилина получила ранения и была госпитализирована, пишет Regnum.

В результате взрыва погиб мужчина (по одним данным – охранник Томилиной, по другим – ее сосед), еще одна пожилая женщина получила ранения.

Томилина поддерживала реинтеграцию региона с Россией. Ранее в интервью украинским СМИ она заявила, что "очень большое количество людей в Херсонской области сидят и ждут Украину, они называют это "освобождением", как это ни странно. Но такие люди, как я, считают, что Россия пришла навсегда, и Россия будет нас защищать".

Накануне стало известно, что убийство заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Виталия Гуры оказалось инсценировкой ФСБ России. Чиновник жив. По информации "Первого канала", "оперативная игра" российских силовиков помогла выявить и задержать заказчиков диверсий и их агентов.