Экс-депутата Виноградова, обвиняемого в убийствах и угрозах, уличили в нарушении домашнего ареста

Бывший депутат Артемовской гордумы от "Единой России" Геннадий Виноградов и его сын Роман, обвиняемые в убийствах, покушениях и угрозах, свободно нарушают домашний арест, который им назначили в рамках меры пресечения. Об этом сообщает брат убитого бизнесмена Андрея Буксина - Игорь, которого цитирует канал Ural Mash. По его словам, соседи обвиняемых утверждают, что те спокойно гуляют по п. Красногвардейскому и якобы запугивают жителей.

Напомним, что Виноградову старшему инкриминируют 11 эпизодов преступной деятельности, в том числе: создание вооруженной банды в 1992 году, бандитизм, убийство, покушение на убийство и незаконный оборот оружия. Отца и сына задержали в мае 2021 года по подозрению в убийстве бизнесмена Буксина в 2003 году. По версии следствия, последний собирался открыть в поселке общепит, против чего якобы выступила семья обвиняемых, которая имела аналогичный бизнес. В конце концов предприниматель был застрелен.

Игорь Буксин также рассказал, что жалобы в правоохранительные органы жителям поселка никак не помогли. Из прокуратуры Свердловской области они шли дальше в районное МВД и местному участковому, который якобы уже пофамильно разносил жалобы обратно с понятной для всех угрозой. Жалобы на нарушение домашнего ареста от Буксина якобы тоже игнорируются. Брат почившего бизнесмена утверждает, что камеры слежения "в нужный момент" всегда отключаются, в то время как обвиняемый выезжают на автомобиле даже за пределы поселка.

При этом в пресс-службе уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН по Свердловской области Накануне.RU сообщили, что фактов нарушения домашнего ареста за отцом и сыном Виноградовыми зафиксировано не было. На обоих сейчас надеты электронные браслеты, сигналы от которых поступают на монитор сотруднику инспекции.

"Нарушений территории, на которой они могут находиться, не было зафиксировано. Понятно, что инспектор круглосуточно не может находиться у монитора, однако все фиксируется, и мы всегда при необходимости можем поднять все данные о местонахождении. Сейчас же подобного не фиксировалось. Еженедельно, а иногда и чаще, инспектора проверяют их местонахождение, приезжают к ним домой лично. Если кто-то считает, что видел кого-то из обвиняемых, они могут записать день и время или хотя бы приблизительно - утро/день/вечер, и обратиться в уголовно-исполнительную инспекцию с жалобой. Или даже передать информацию СМИ, чтобы уже те передали ее нам", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, что домашний арест сроком на полгода был назначен Виноградовым 11 августа. Рассматривать дело будет суд присяжных, которых отобрали 11 сентября.

Виноградов старший обвиняется в покушении убийство депутата гордумы Артемовского и главреда газеты "Егоршинские вести" Агзама Шарафиева. В 2017 году последний обнаружил у своего дома пакет с боеприпасом, который в дальнейшем обезвредили вызванные саперы. Виноградов старший проходит по 11 эпизодам, его сын только по двум эпизодам убийства, незаконному обороту оружия и участию в банде.