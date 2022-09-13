ВСУ стягивают силы для удара по Донбассу

Воодушевленные успехом в Харьковской области, ВСУ стягивают силы для удара по Донбассу. Об этом сообщают военкоры и обозреватели.

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Военкор ВГТРК Андрей Руденко передает, что Киев собирает группировку в районе Угледара. Численность формирований порядка 10 тысяч человек. Причем приготовления продолжаются уже минимум четверо суток.

Основатель батальона "Восток" Александр Ходаковский также сообщает о "движении полным ходом".

"Колонны техники, личного состава, подготовка второй линии…. В общем, реакция на развединформацию мне понравилась, но фактор времени никто не отменял – он всегда против лучших намерений", - написал он, видимо, имея в виду опасность не успеть.

Военкор Александр Коц считает, что Киев попытается атаковать российские позиции вдоль Оскола на востоке Харьковской области, поэтому ВСУ хотят отрезать российскую группировку от снабжения. Для этого им надо взять Красный Лиман на севере ДНР и выйти на трассу, ведущую в Купянск из ЛНР. Поэтому они не оставляют попыток атаковать Красный Лиман, возле которого идут бои. При этом активизировались беспилотники ВСУ над Донецком.

"Что может косвенно говорить о намерении Киева попытаться штурмовать столицу ДНР. Впрочем, с таким же успехом все эти "телодвижения" могут быть отвлекающим маневром. А главный удар Украина готовит где-нибудь в другом месте. Например, в Запорожье", - считает Коц.

Военкор Евгений Поддубный передает, что четверо суток ВСУ пытаются прорвать оборонительную линию союзных сил на лиманском направлении. В бой бросают механизированные подразделения при поддержке танков. Наведена переправа через Северский Донец в районе Ямполя, формирования киевского режима пытаются форсировать реку, но находятся под постоянным артиллерийским огнем союзных сил. Также усиливают давление в районе Северска, чтобы оттянуть часть сил от Соледара.

Накануне были предприняты атаки в районе разрушенного донецкого аэропорта, но ВСУ понесли потери и отошли.

ВСУ захватили часть Святогорска и Богородичное к югу от него. Частичную потерю Святогорска признал глава ДНР Денис Пушилин, сказав, что "в данный момент в полной мере ни мы, ни противник не контролирует данный населенный пункт". Хотя еще накануне город был полностью под контролем сил ДНР. О частичной утрате Святогорска сообщают все военкоры.

При этом ВСУ накапливают силы в Запорожской области, сообщает представитель местной администрации Владимир Рогов.

"Как сообщают мои земляки-запорожцы, фиксируется концентрация вражеской техники практически вдоль всей Запорожской линии боестолкновения…Теперь перед нашей армией стоит непростая задача своевременного выявления направления главного удара. Важно не проморгать наступление противника, чтобы потом не пришлось рассказывать про "перегруппировку", – написал он.

Обозреватель Юрий Подоляка считает, что следующие две недели для нас будут решающими:

"Если противник не сумеет реализовать свое преимущество по итогу Изюмского сражения, тогда можно будет вздохнуть спокойнее и более спокойно готовиться к боям осенне-зимней кампании".