Александр Моор назвал стабильной экономическую ситуацию в Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел очередное заседание регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства региона.

Было отмечено, что несмотря на беспрецедентное санкционное давление на нашу страну, экономическая ситуация в Тюменской области остается стабильной.

Руководитель управления ФНС России по Тюменкой области Татьяна Чалинова заявила, что доходы областного бюджета за семь месяцев текущего года выросли на 17,3% или более чем на 9 млрд рублей, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Основным источником роста доходов регионального бюджета остается налог на прибыль предприятий и организаций – его поступления увеличились на 14,5%, или более чем на 2 млрд рублей.

Директор регионального департамента экономики Максим Скворцов отметил, что объем инвестиций в основной капитал в Тюменской области в период с января по сентябрь 2022 года превысил 135 млрд рублей.

Глава региона призвал максимально эффективно использовать средства областного бюджета.

Ранее власти региона отметили, что число самозанятых в Тюменской области увеличилось на 16 574 с начала 2022 года. По данным информационного центра Правительства области, наибольший прирост самозанятых в Тюмени (+7 796), Тобольском районе (+1 302), Тобольске (+648), Ишиме (+318), Заводоуковском городском округе (+276).

В бюджет Тюменской области поступает 63% от налога самозанятых. За 2021 год — 125,8 млн рублей, за семь месяцев 2022 года — 122,3 млн рублей.