13 Сентября 2022
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Армия и ВПК Украина
Запорожская АЭС (2022) | Фото: Dmytro Smolyenko / Future Publishing via Getty Images

Рогов сообщил о концентрации техники ВСУ вдоль Запорожской линии соприкосновения

Концентрация военной техники Вооруженных сил Украины замечена вдоль всей линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Как сообщают мои земляки-запорожцы, фиксируется концентрация вражеской техники практически вдоль всей Запорожской ЛБС по линии Степногорск - Новояковлевка - Орехов - Гуляй Поле - Вольное Поле", - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что передвижение пар орудий М-777 и машин РСЗО к ЛБС замечены сразу в нескольких направлениях.

Накануне Рогов сообщил, что ВСУ готовят большое наступление в районе Запорожской атомной электростанции. По его данным, украинские войска планируют нанести удары в район самой АЭС, а также переправ, пишет Regnum.

В Кремле заявляли, что речи об отводе войск от Запорожской АЭС не идет. Сейчас главное - вынудить Украину прекратить "варварские" обстрелы станции, это чревато катастрофическими последствиями, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Теги: рогов, всу, запорожская линия соприкосновения



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