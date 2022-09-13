Рогов сообщил о концентрации техники ВСУ вдоль Запорожской линии соприкосновения

Концентрация военной техники Вооруженных сил Украины замечена вдоль всей линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Как сообщают мои земляки-запорожцы, фиксируется концентрация вражеской техники практически вдоль всей Запорожской ЛБС по линии Степногорск - Новояковлевка - Орехов - Гуляй Поле - Вольное Поле", - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что передвижение пар орудий М-777 и машин РСЗО к ЛБС замечены сразу в нескольких направлениях.

Накануне Рогов сообщил, что ВСУ готовят большое наступление в районе Запорожской атомной электростанции. По его данным, украинские войска планируют нанести удары в район самой АЭС, а также переправ, пишет Regnum.

В Кремле заявляли, что речи об отводе войск от Запорожской АЭС не идет. Сейчас главное - вынудить Украину прекратить "варварские" обстрелы станции, это чревато катастрофическими последствиями, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.