В шести городах Челябинской области объявлены неблагоприятные метеоусловия

В шести городах Челябинской области объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности, передает корреспондент Накануне.RU.

"В Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ", - говорится в сообщении Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Челябинске, Коркино, Карабаше и Златоусте НМУ объявлены до 19 часов 14 сентября, в Сатке и Аше – до 14 часов 13 сентября.