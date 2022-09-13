Росстат в оценке финансового положения россиян учтет безналичные переводы и бонусные программы

Федеральная служба госстатистики (Росстат) решила усовершенствовать методы оценки финансового положения россиян. При расчете их расходов планируется учитывать безналичные платежи и траты по бонусным программам, а при оценке сбережений – операции на фондовом рынке.

Для этого на портале госзакупок размещен контракт на "Выполнение научно-исследовательской работы по теме: Разработка рекомендаций по совершенствованию источников и методов формирования макроэкономических показателей доходов, расходов и сбережений населения (этап 2022 г.)". Его начальная цена – 6,7 млн руб.

Авторы исследования, уточняет РБК, должны будут разработать рекомендации по улучшению методов расчета показателей доходов, расходов и сбережений населения по различным направлениям, среди которых – учет расходов, осуществляемых через безналичные переводы как между физическими и юридическими лицами, так и между физлицами.

Этот показатель уже учитывается в статистике доходов, расходов и сбережений, пояснили изданию в Росстате. Если для расчетов в целом по России используется прямая отчетность ЦБ, то для региональных показателей наряду с этим используется система дооценок по межрегиональной миграции денежных потоков, включая безналичные переводы. В рамках научной работы стоит задача обеспечить полноту учета безналичных переводов внутри России, осуществляемых населением за пределы региона, где они проживают, отметили в Росстате.